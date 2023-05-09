Хиддлстон и Хэмилл сыграют в новой экранизации Кинга

Актеры Том Хиддлстон и Марк Хэмилл сыграют в новой экранизации Стивена Кинга
Американский кинорежиссер Майк Флэнэган снимет новую экранизацию «короля ужасов» Стивена Кинга — фильм «Жизнь Чака». Главные роли в ней исполнят звезда «Мстителей» Том Хиддлстон и исполнитель роли Люка Скайуокера в «Звездных войнах» Марк Хэмилл.
Как сообщает Deadline, в основу нового фильма Флэнэгана ляжет произведение Кинга под названием «Если это кровоточит» из сборника рассказов 2020 года.
Лента будет представлять собой три истории, объединенные одной темой: все они будут повествовать о жизни Чарльза Кранца, но в обратном порядке — начиная со дня его смерти. Издание отмечает, что скрипт к фильму был написан еще до забастовки сценаристов в США.