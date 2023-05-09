Хиддлстон и Хэмилл сыграют в новой экранизации Кинга

Как сообщает Deadline, в основу нового фильма Флэнэгана ляжет произведение Кинга под названием «Если это кровоточит» из сборника рассказов 2020 года.

Лента будет представлять собой три истории, объединенные одной темой: все они будут повествовать о жизни Чарльза Кранца, но в обратном порядке — начиная со дня его смерти. Издание отмечает, что скрипт к фильму был написан еще до забастовки сценаристов в США.