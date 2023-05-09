$76.82-1.7984.91-2.09

Актеры Том Хиддлстон и Марк Хэмилл сыграют в новой экранизации Стивена Кинга

Американский кинорежиссер Майк Флэнэган снимет новую экранизацию «короля ужасов» Стивена Кинга — фильм «Жизнь Чака». Главные роли в ней исполнят звезда «Мстителей» Том Хиддлстон и исполнитель роли Люка Скайуокера в «Звездных войнах» Марк Хэмилл.

Хиддлстон и Хэмилл сыграют в новой экранизации Кинга
© Слово и Дело

Как сообщает Deadline, в основу нового фильма Флэнэгана ляжет произведение Кинга под названием «Если это кровоточит» из сборника рассказов 2020 года.

Лента будет представлять собой три истории, объединенные одной темой: все они будут повествовать о жизни Чарльза Кранца, но в обратном порядке — начиная со дня его смерти. Издание отмечает, что скрипт к фильму был написан еще до забастовки сценаристов в США.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий