25 мая выходит триллер «Иллюзия побега»
25 мая в российский прокат выходит скандинавский триллер «Иллюзия побега». Фильм рассказывает мистическую историю молодой пары, которая сбежав от городской суеты, встречает в лесу собственных двойников.
По сюжету, Стине и Тейт, столичная пара с ребенком, в поисках идеального места для жизни и творчества решаются на эксперимент. Они сбегают в необитаемый лес и ведут хронику новой жизни в совместном подкасте. Все меняет внезапная встреча с незнакомцами, до странности похожими на них самих. Что может оказаться страшнее, чем встреча с собственным двойником?
Локализованный постер для фильма «Иллюзия побега» создан компанией «Про:взгляд». Это первый в истории российского кинопроката случай разработки постера с помощью искусственного интеллекта. Вместе с арт-директором Денисом Попенковым, который специализируется на креативах с использованием нейросетей, была придумана концепция, сгенерированы изображения и добавлены визуальные элементы из фильма. Постер стал первым подобным опытом также и для продюсеров картины, которые планируют презентовать его партнерам на предстоящем Каннском кинорынке.