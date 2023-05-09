25 мая выходит триллер «Иллюзия побега»

25 мая в российский прокат выходит скандинавский триллер «Иллюзия побега». Фильм рассказывает мистическую историю молодой пары, которая сбежав от городской суеты, встречает в лесу собственных двойников.

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По сюжету, Стине и Тейт, столичная пара с ребенком, в поисках идеального места для жизни и творчества решаются на эксперимент. Они сбегают в необитаемый лес и ведут хронику новой жизни в совместном подкасте. Все меняет внезапная встреча с незнакомцами, до странности похожими на них самих. Что может оказаться страшнее, чем встреча с собственным двойником?

Кадр из фильма «Иллюзия побега»