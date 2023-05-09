"Стражи Галактики 3" собрали в домашнем прокате 118 млн долларов

Фильм "Стражи Галактики 3" открыл летний сезон блокбастеров в США, но касса его не так впечатляюща, как на это надеялись создатели.

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Сборы в первый уик-энд составили 118 млн долларов, тогда как у второй части было 146 млн долларов на старте. Как отмечает издание Variety, далее для фильма будет важным удержать зрителя и не допустить сильного падения продаж билетов во вторые выходные проката.