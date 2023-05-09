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"Стражи Галактики 3" собрали в домашнем прокате 118 млн долларов, уступив второй части

Фильм "Стражи Галактики 3" открыл летний сезон блокбастеров в США, но касса его не так впечатляюща, как на это надеялись создатели.

"Стражи Галактики 3" собрали в домашнем прокате 118 млн долларов
© Российская Газета

Сборы в первый уик-энд составили 118 млн долларов, тогда как у второй части было 146 млн долларов на старте. Как отмечает издание Variety, далее для фильма будет важным удержать зрителя и не допустить сильного падения продаж билетов во вторые выходные проката.

Считается, что это стало основной проблемой студий в постпандемийную эпоху, а сильный старт не гарантирует сохранения интереса. С такими проблемами столкнулись "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия", "Тор: Любовь и гром", "Человек-муравей и Оса: Квантомания" - все они теряли на второй неделе до 70% от числа зрителей.

Пока же "Стражи Галактики 3" получили от зрителей восторженные отзывы (от критиков - смешанные). Трейлер картины можно посмотреть здесь.

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