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«Птичий короб» получит испанский спин-офф

«Птичий короб» получит испанский спин-офф

«Птичий короб» получит испанский спин-офф
© Кадр из фильма «Птичий короб»

Стриминговая платформа Netflix анонсировала накануне спин-офф триллера «Птичий короб» с Сандрой Буллок. Кинолента появится на стриминге 14 июля.

Роли в фильме «Птичий короб: Барселона» исполнили Марио Касас («Три метра над уровнем неба»), Джорджина Кэмпбелл («Варвар») и Диего Калва («Вавилон») и другие.

Сюжетная линия разворачивается в мире, где загадочная болезнь заставляет зрячих людей совершать самоубийства. Себастьян и его дочь Анна делают все, чтобы выжить в условиях апокалипсиса на опустевших безлюдных улицах Барселоны.

Режиссерами проекта выступили Дэвид и Алекс Пасторы. Оригинальный «Короб» выходил в 2018 году. Он стал одним из самых популярных проектов Netflix в истории, сообщает портал film.ru.

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