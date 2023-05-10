«Птичий короб» получит испанский спин-офф

© Кадр из фильма «Птичий короб»

Стриминговая платформа Netflix анонсировала накануне спин-офф триллера «Птичий короб» с Сандрой Буллок. Кинолента появится на стриминге 14 июля.

Роли в фильме «Птичий короб: Барселона» исполнили Марио Касас («Три метра над уровнем неба»), Джорджина Кэмпбелл («Варвар») и Диего Калва («Вавилон») и другие.

Сюжетная линия разворачивается в мире, где загадочная болезнь заставляет зрячих людей совершать самоубийства. Себастьян и его дочь Анна делают все, чтобы выжить в условиях апокалипсиса на опустевших безлюдных улицах Барселоны.