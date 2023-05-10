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В Ливерпуле прошел первый полуфинал Евровидения

Первый полуфинал музыкального конкурса «Евровидение» состоялся во вторник, 9 мая, в британском Ливерпуле на площадке M&S Bank Arena. Право транслировать выступления артистов доверили корпорации BBC.

В Ливерпуле прошел первый полуфинал Евровидения
© shutterstock

В первом полуфинале за право попасть на сам конкурс боролись представители 15 стран. Путевку в финал получили артисты из Израиля, Молдавии, Норвегии, Португалии, Сербии, Финляндии, Хорватии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

Сейчас все внимание приковано к исполнительнице от Швеции. Представить страну на конкурсе в 2023 году вновь получила певица Лорин, которая триумфально побеждала еще в 2012 году с песней Euphoria и прославилась на весь мир. В этот раз ее новая композиция называется Tattoo. Аналитики считают именно Лорин одной из главных фавориток конкурса в Ливерпуле.

Второй полуфинал должен пройти 11 мая, на нем выступят еще 16 артистов из разных стран. В этом году есть нововведение: проголосовать за понравившихся участников можно будет из любой страны мира, не только из тех, которые принимают участие в Евровидении.

Помимо этого, в текущем году решено отказаться от оценок профессионального жюри в полуфиналах, судьи будут давать баллы только в самом финале конкурса, передает ТАСС.

Стоит отметить, что бесспорную фаворитку конкурса Лорин пользователи интернета ранее заподозрили в плагиате песни на русском языке украинской исполнительницы Мики Ньютон. Дискуссия разгорелась в одном из роликов на YouTube-канале Uni Dash Corn. Пользователи отметили сходство песни «Tattoo», которую исполняет Лорин из Швеции, с треком Ньютон «В плену». Однако, судя по всему, дальше обсуждений среди пользователей Сети это не пошло, поскольку песня все равно участвует в Евровидении.

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