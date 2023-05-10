«Трансформеры: Восхождение Звероботов» будет короче всех «Трансформеров»

Издание Collider раскрыло хронометраж фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов». Если верить данным издания, лента будет идти 117 минут или 1 час и 57 минут — это самый маленький хронометраж среди всей франшизы «Трансформеры», зато на три минуты больше, чем у спин-оффа «Бамблби».

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Ознакомиться с частями франшизы по длительности можно ниже. Рекордсменом остаётся фильм «Трансформеры: Эпоха истребления» — он идёт более 2,5 часов.

«Трансформеры» по хронометражу:

События «Восхождения Звероботов» развернутся в 1994 году в Нью-Йорке и некоторых городах Перу и будут сосредоточены на истории Оптимуса Прайма. Поставил ленту Стивен Кейпл-младший — ранее он работал над «Кридом 2».