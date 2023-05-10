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В российском регионе пройдет фестиваль военного кино

В Тульской области состоится XXI Международный фестиваль военного кино имени советского и российского кинорежиссера Юрия Озерова. Мероприятие приурочено к 80-летию Курской битвы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

В российском регионе пройдет фестиваль военного кино
© Lenta.ru

Мероприятие пройдет с 15 по 30 мая. Как сообщают в пресс-службе, кинопоказы, творческие встречи и выступления артистов будут проведены на 30 площадках, среди которых Тульский кремль, Музей обороны Тулы, Музей оружия, а также высшие учебные заведения региона.

Гостям фестиваля представят 80 фильмов в разных видах: игровое, документальное и детско-юношеское кино, короткий метр и ретроспективное кино. Отмечается, что мероприятие с 2016 года проходит в регионе по приглашению губернатора Алексея Дюмина.

Ранее сообщалось, что в Вологде в июле состоится фестиваль молодого европейского кино Voices. Показы будут проходить на нескольких площадках с 6 по 9 июля.

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