"Это не спецэффекты": Криса Хемсворта подожгли на съемках "Тайлера Рейка 2"
Ради сцены из продолжения фильма "Тайлер Рейк: Операция по спасению" (Extraction) актёра Криса Хемсворта пришлось по-настоящему поджигать. Об этом рассказал режиссёр картины Сэм Харгрейв.
В интервью Empire Харгрейв поведал, что "это были не спецэффекты" и руку австралийской звезды, вновь играющей главную роль, пришлось поджигать несколько раз. Что вызывает у постановщика огромное уважение, ведь не каждый позволит провернуть с собой такое даже ради самой крутой сцены, так что Харгрейв "снимает шляпу".
Как пояснил Сэм, для этого Крису приготовили "несколько многослойных курток".
Трейлер, в котором описанную сцену можно увидеть, вышел месяц назад. Сама картина появится на Netflix 16 июня.