Хемсворта подожгли на съемках "Тайлера Рейка 2"

В интервью Empire Харгрейв поведал, что "это были не спецэффекты" и руку австралийской звезды, вновь играющей главную роль, пришлось поджигать несколько раз. Что вызывает у постановщика огромное уважение, ведь не каждый позволит провернуть с собой такое даже ради самой крутой сцены, так что Харгрейв "снимает шляпу".