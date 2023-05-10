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"Это не спецэффекты": Криса Хемсворта подожгли на съемках "Тайлера Рейка 2"

Ради сцены из продолжения фильма "Тайлер Рейк: Операция по спасению" (Extraction) актёра Криса Хемсворта пришлось по-настоящему поджигать. Об этом рассказал режиссёр картины Сэм Харгрейв.

Хемсворта подожгли на съемках "Тайлера Рейка 2"
© Российская Газета

В интервью Empire Харгрейв поведал, что "это были не спецэффекты" и руку австралийской звезды, вновь играющей главную роль, пришлось поджигать несколько раз. Что вызывает у постановщика огромное уважение, ведь не каждый позволит провернуть с собой такое даже ради самой крутой сцены, так что Харгрейв "снимает шляпу".

Как пояснил Сэм, для этого Крису приготовили "несколько многослойных курток".

Трейлер, в котором описанную сцену можно увидеть, вышел месяц назад. Сама картина появится на Netflix 16 июня.

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