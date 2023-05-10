В РФ состоится премьера экшн-триллера «Переводчик»

Сюжет ленты повествует о Джоне Кинли, который не помнит, как выжил, попав в окружение врага в Афганистане. Но главный герой понимает, что обязан жизнью местному переводчику Ахмеду, который вытащил раненного Кинли на себе через опасную территорию. Поэтому главный герой решает рискнуть всем для спасения Ахмеда и его семьи. При этом на них обоих объявлена охота, следовательно, действовать приходится в одиночку, но Кинли понимает, что не бросит своего товарища в беде.