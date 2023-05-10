$76.82-1.7984.91-2.09

1 июня в РФ состоится премьера экшн-триллера «Переводчик»

Кинокомпания Вольга 1 июня выпустит в кинотеатральный прокат в России экшн-триллер «Переводчик» (18+) от режиссера Гая Ричи.

В РФ состоится премьера экшн-триллера «Переводчик»
© FBM.ru

В главной роли снялся американский актер, который является номинантом на премию «Оскар», Джейк Джилленхол.

Команда, которая создавала экшн-триллер «Переводчик», работала над такими кинокартинами, как «Джентльмены» (18+) и «Гнев человеческий» (18+).

Помимо Джилленхола в фильме снялись такие знаменитости, как Джонни Ли Миллер, Энтони Старр, Александр Людвиг, Эмили Бичем, Дар Салим, Джейсон Вонг и другие.

Сюжет ленты повествует о Джоне Кинли, который не помнит, как выжил, попав в окружение врага в Афганистане. Но главный герой понимает, что обязан жизнью местному переводчику Ахмеду, который вытащил раненного Кинли на себе через опасную территорию. Поэтому главный герой решает рискнуть всем для спасения Ахмеда и его семьи. При этом на них обоих объявлена охота, следовательно, действовать приходится в одиночку, но Кинли понимает, что не бросит своего товарища в беде.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий