1 июня в РФ состоится премьера экшн-триллера «Переводчик»
Кинокомпания Вольга 1 июня выпустит в кинотеатральный прокат в России экшн-триллер «Переводчик» (18+) от режиссера Гая Ричи.
В главной роли снялся американский актер, который является номинантом на премию «Оскар», Джейк Джилленхол.
Команда, которая создавала экшн-триллер «Переводчик», работала над такими кинокартинами, как «Джентльмены» (18+) и «Гнев человеческий» (18+).
Помимо Джилленхола в фильме снялись такие знаменитости, как Джонни Ли Миллер, Энтони Старр, Александр Людвиг, Эмили Бичем, Дар Салим, Джейсон Вонг и другие.
Сюжет ленты повествует о Джоне Кинли, который не помнит, как выжил, попав в окружение врага в Афганистане. Но главный герой понимает, что обязан жизнью местному переводчику Ахмеду, который вытащил раненного Кинли на себе через опасную территорию. Поэтому главный герой решает рискнуть всем для спасения Ахмеда и его семьи. При этом на них обоих объявлена охота, следовательно, действовать приходится в одиночку, но Кинли понимает, что не бросит своего товарища в беде.