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Бредли Купер плакал во время просмотра «Стражей Галактики 3»

На премьере «Стражей Галактики 3» Брэдли Купер дал небольшое интервью изданию Entertainment Tonight. Исполнитель роли енота Ракеты признался, что даже у него фильм вызвал невероятные эмоции — он очень много плакал при первом просмотре картины.

Видео доступно на YouTube-канале Entertainment Tonight. Права на видео принадлежат Entertainment Tonight.

"Я недавно смотрел «Стражей Галактики 3» и сильно плакал в некоторых сценах. Это очень тяжёлый фильм, а маленький Ракета столько всего пережил…"

Купер также заявил, что не прощается с ролью енота — он готов вернуться к герою, если Джеймс Ганн захочет рассказать ещё одну историю знаменитой команды супергероев.

Премьера «Стражей Галактики 3» состоялась 5 мая. Ленту уже показывают в том числе в России.

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