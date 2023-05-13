"Падение Олимпа" – это американский боевик, выпущенный в 2013 году. Фильм рассказывает о террористической атаке на Белый дом, которую совершают преступники, желающие захватить власть в США.

Однако, еще до выхода фильма, создатели попали в скандальную историю. Авторов киноленты суд США оштрафовал почти на два миллиона долларов. Причиной судебного разбирательства стал звук сирены, который использовали в трейлере фильма.

Как рассказал блогер @KinoInfa, ролик активно крутили по телеканалам, а звук сирены в отрывке фильма был так похож на аварийный сигнал общенационального оповещения, что это привело многих зрителей в панику.

По закону США, использование этого оповещения в рамках неэкстренного вещания, является нарушением, поэтому причастных к использованию этого звука в трейлере оштрафовали на внушительную сумму.

Подробнее о том, почему создателям фильма "Падение Олимпа" выписали грандиозный денежный штраф, смотрите в видео.