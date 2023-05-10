В Египте снимут свой фильм о Клеопатре

Государственная египетская телекомпания на фоне скандала из-за чернокожей Клеопатры в сериале Netflix «Царица Клеопатра» решила снять свой высокобюджетный проект о великой правительнице. Напомним: в шоу от Netflix легендарную царицу играет темнокожая актриса Адель Джеймс — этот факт вызвал бурю негодования среди историков и египтян.

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Новую и дорогую документалку о царице Клеопатре решил снять канал Al Wathaeqya, который является дочерней компанией египетской государственной корпорации United Media Services. Авторы объявили о начале производства высокобюджетного проекта. По их словам, фильм будет основан на самых точных исторических фактах.