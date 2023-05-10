$76.69-0.1384.15-0.76

В Египте снимут свой фильм о Клеопатре после скандала с чернокожей царицей от Netflix

Государственная египетская телекомпания на фоне скандала из-за чернокожей Клеопатры в сериале Netflix «Царица Клеопатра» решила снять свой высокобюджетный проект о великой правительнице. Напомним: в шоу от Netflix легендарную царицу играет темнокожая актриса Адель Джеймс — этот факт вызвал бурю негодования среди историков и египтян.

В Египте снимут свой фильм о Клеопатре
© Чемпионат.com

Новую и дорогую документалку о царице Клеопатре решил снять канал Al Wathaeqya, который является дочерней компанией египетской государственной корпорации United Media Services. Авторы объявили о начале производства высокобюджетного проекта. По их словам, фильм будет основан на самых точных исторических фактах.

Исследователи заявляют, что реальная Клеопатра имела греческое происхождение, поэтому её кожа точно была светлой. Клеопатра правила Египтом с 51 по 30 год до н. э. Она была последней царицей Египта, которая вышла из рода македонской династии Птолемеев. Получается, что она имела греческие корни.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий