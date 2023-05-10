Нолан рассказал, как стал работать с Киллианом Мерфи

Кристофер Нолан начал плотно сотрудничать с ирландским актёром Киллианом Мерфи («Острые козырьки») почти 20 лет назад, когда знаменитый постановщик начал искать исполнителя главной роли в картине «Бэтмен: Начало». Мерфи проходил прослушивание на роль легендарного защитника Готэма, его в итоге взяли на роль Пугала. Недавно Киллиан и Кристофер признались, что оба знали, что Мерфи точно не будет новым Бэтменом.

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Хотя Нолан не собирался брать Мерфи на роль Бэтмена, он устроил кинопробу этой роли, чтобы убедить руководителей Warner Bros. взять ирландского артиста на роль Пугала. Киллиан подчеркнул, что он с самого начала понимал, что ему точно не сыграть Бэтмена.

"Мне с самого начала было ясно, что я не материал для Бэтмена. Мне казалось правильным, что роль Тёмного рыцаря должен получить Кристиан Бэйл. Но я помню кайф от примерки костюма супергероя".

В итоге Киллиан Мерфи великолепно воплотил образ Пугала во всех трёх фильмах Нолана о Бэтмене — в «Бэтмене: Начало», «Тёмном рыцаре» и в «Тёмном рыцаре: Возрождение легенды». Киллиан в рамках сотрудничества с Ноланом сыграл и в его фильмах «Начало» и «Дюнкерк», и исполнил главную роль в грядущем «Оппенгеймере».