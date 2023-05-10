Джонни Депп снимет фильм о художнике Модильяни

События второй режиссёрской работы Деппа развернутся в Париже в 1916 году, куда Модильяни переехал в 1906-м. Джонни дебютировал как режиссёр ещё в 1997 году — тогда он снял драму «Храбрец». Съёмки его нового проекта стартуют грядущей осенью в Будапеште.