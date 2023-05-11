Боб Айгер рад успеху мультфильма «Братья Супер Марио»

Позвольте мне на мгновение отвлечься, чтобы поздравить Universal с огромным успехом «Братьев Супер Марио». Это, безусловно, доказывает, что людям нравится развлекаться в кинотеатрах по всему миру, и это даёт нам повод с оптимизмом смотреть на кинобизнес.