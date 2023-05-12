$75.88-0.8182.89-1.26

Вышел трейлер мультфильма "Трио в перьях 2"

Опубликован финальный трейлер мультфильма "Трио в перьях 2", это продолжение истории о воробье, которого воспитали аисты. В дубляже ленты приняли участие Филипп Киркоров, Полина Гагарина и Алексей Воробьев.

Полине Гагариной досталась роль совы Ольги. Певица рассказывает о ней с заметной теплотой.

"Это для меня особенная роль, ведь первую часть я озвучивала глубоко беременная Миюшей. Это сказалось и на сове (смеется). Я была на 8 месяце и мой голос тогда был сильно ниже, чуть с одышкой. Получилось, что я говорила буквально всем животом (смеется), с явной хрипотцой. Из этого моего положения появился и характер героини Ольги, и ее голос, в первую очередь", - сообщила певица.

Во новой части "Трио в перьях" главный герой Ричард улетает в самостоятельное путешествие от своих приемных родителей аистов и спасает попавшую в беду стаю воробьев.

Отметим, что первая часть "Трио в перьях" очень неплохо показала себя в прокате, собрала 100 миллионов рублей. Для анимационных лент - это очень неплохой результат.

Новые приключения воробья Ричарда в кинотеатрах начнут показывать с 18 мая.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий