Вышел трейлер мультфильма "Трио в перьях 2"

"Это для меня особенная роль, ведь первую часть я озвучивала глубоко беременная Миюшей. Это сказалось и на сове (смеется). Я была на 8 месяце и мой голос тогда был сильно ниже, чуть с одышкой. Получилось, что я говорила буквально всем животом (смеется), с явной хрипотцой. Из этого моего положения появился и характер героини Ольги, и ее голос, в первую очередь", - сообщила певица.