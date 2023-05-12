Вышел трейлер мультфильма "Трио в перьях 2"
Опубликован финальный трейлер мультфильма "Трио в перьях 2", это продолжение истории о воробье, которого воспитали аисты. В дубляже ленты приняли участие Филипп Киркоров, Полина Гагарина и Алексей Воробьев.
Полине Гагариной досталась роль совы Ольги. Певица рассказывает о ней с заметной теплотой.
"Это для меня особенная роль, ведь первую часть я озвучивала глубоко беременная Миюшей. Это сказалось и на сове (смеется). Я была на 8 месяце и мой голос тогда был сильно ниже, чуть с одышкой. Получилось, что я говорила буквально всем животом (смеется), с явной хрипотцой. Из этого моего положения появился и характер героини Ольги, и ее голос, в первую очередь", - сообщила певица.
Во новой части "Трио в перьях" главный герой Ричард улетает в самостоятельное путешествие от своих приемных родителей аистов и спасает попавшую в беду стаю воробьев.
Отметим, что первая часть "Трио в перьях" очень неплохо показала себя в прокате, собрала 100 миллионов рублей. Для анимационных лент - это очень неплохой результат.
Новые приключения воробья Ричарда в кинотеатрах начнут показывать с 18 мая.