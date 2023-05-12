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Опубликован тизер фантастической драмы "Бедные-несчастные"

Экранизирован фантастический роман Аласдера Грея "Бедные-несчастные". Первый тизер уже в Сети, за несколько часов он собрал более 200 тысяч просмотров. В мировой прокат картина выйдет 8 сентября.

Главная героиня - Белла Бакстер, молодая женщина, которая погибает, а гениальный ученый возвращает к жизни ее тело, пересадив ей мозг ее же нерожденного ребенка. Беллу играет Эмма Стоун, она же выступила продюсером картины. Ученый - Уиллем Дефо. Режиссер - Йоргос Лантимос.

Опубликованный тизер позволяет предположить, что создатели ленты покажут в картине совершенно удивительный и фантастический мир.

В фильме также снимались: Марк Руффало, Рами Юсеф, Джеррод Кармайкл, Кристофер Эббот.

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