$75.88-0.8182.89-1.26

У дочери Пола Уокера будет камео в "Форсаже 10"

Дочь покойного актера Пола Уокера Мидоу Уокер поделилась в соцсетях новостью о том, что сыграет камео в фильме "Форсаж 10".

У дочери Пола Уокера будет камео в "Форсаже 10"
© Кадр из фильма "Форсаж"

Наследница актера показала фото со съемок и рассказала об участии в проекте.

"Первый "Форсаж" вышел, когда мне был год! Я выросла на съемочной площадке, наблюдая за отцом, Вином [Дизелем], Джорданой [Брюстер], Мишель [Родригес], Лудакрисом и другими с экрана мониторов. Спасибо моему отцу, я родилась в семье "Форсажа". Не могу поверить, что теперь я тоже буду там. Со всеми теми, кто видел, как я взрослею", - написала Уокер в личном блоге.

Газета.Ru

Ранее режиссер фильма "Форсаж 10" Луи Летерье намекнул, что в боевике присутствуют сцены с персонажем Брайаном О'Коннором. О'Коннора сыграл Пол Уокер, погибший в ДТП в 2013 году.

"Действие "Форсажа 10" разворачивается в двух временных линиях, в прошлом и настоящем. Вы увидите Брайана в прошлом, но вы не увидите его в настоящем. Я думаю, что все согласятся с таким решением", — отметил Летерье.

11-й фильм франшизы, премьера которого, предположительно, состоится в феврале 2024 года, должен завершить основную сюжетную линию саги, начатой еще в 2001 году.

За последние несколько лет вселенная "Форсажа" также пополнилась полнометражным спин-оффом "Форсаж: Хоббс и Шоу" и анимационным сериалом "Форсаж: Шпионы-гонщики".

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий