У дочери Пола Уокера будет камео в "Форсаже 10"

"Первый "Форсаж" вышел, когда мне был год! Я выросла на съемочной площадке, наблюдая за отцом, Вином [Дизелем], Джорданой [Брюстер], Мишель [Родригес], Лудакрисом и другими с экрана мониторов. Спасибо моему отцу, я родилась в семье "Форсажа". Не могу поверить, что теперь я тоже буду там. Со всеми теми, кто видел, как я взрослею", - написала Уокер в личном блоге.