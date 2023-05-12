У дочери Пола Уокера будет камео в "Форсаже 10"

Дочь покойного актера Пола Уокера Мидоу Уокер поделилась в соцсетях новостью о том, что сыграет камео в фильме "Форсаж 10".
Наследница актера показала фото со съемок и рассказала об участии в проекте.
"Первый "Форсаж" вышел, когда мне был год! Я выросла на съемочной площадке, наблюдая за отцом, Вином [Дизелем], Джорданой [Брюстер], Мишель [Родригес], Лудакрисом и другими с экрана мониторов. Спасибо моему отцу, я родилась в семье "Форсажа". Не могу поверить, что теперь я тоже буду там. Со всеми теми, кто видел, как я взрослею", - написала Уокер в личном блоге.
Ранее режиссер фильма "Форсаж 10" Луи Летерье намекнул, что в боевике присутствуют сцены с персонажем Брайаном О'Коннором. О'Коннора сыграл Пол Уокер, погибший в ДТП в 2013 году.
"Действие "Форсажа 10" разворачивается в двух временных линиях, в прошлом и настоящем. Вы увидите Брайана в прошлом, но вы не увидите его в настоящем. Я думаю, что все согласятся с таким решением", — отметил Летерье.
11-й фильм франшизы, премьера которого, предположительно, состоится в феврале 2024 года, должен завершить основную сюжетную линию саги, начатой еще в 2001 году.
За последние несколько лет вселенная "Форсажа" также пополнилась полнометражным спин-оффом "Форсаж: Хоббс и Шоу" и анимационным сериалом "Форсаж: Шпионы-гонщики".