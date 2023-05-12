Буддийский международный кинофестиваль пройдет в России

Буддийский международный кинофестиваль стартует в Республике Тыва 12 мая, смотр пройдет в городе Кызыл. Как России.

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Фестиваль будет проходить с 12 по 14 мая. В эти дни режиссеры из России, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии и Японии представят свои документальные, полнометражные и короткометражные киноленты.

Рассказывая о фестивале, глава Минкульта республики Виктор Чигжит отметил, что десять из включенных в фестивальную программу фильмов будут представлять Республику Тыва.

«Это фильмы известных тувинских режиссеров, а также начинающих тувинских авторов», — добавил он.