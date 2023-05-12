Пиратские "Стражи галактики" стали лидером проката в РФ

"БК": пиратские "Стражи галактики" стали неофициальным лидером проката в РФ
Лидером проката после неофициальной премьеры 11 мая стал "пиратский" релиз "Стражи галактики. Часть 3", сообщает "Бюллетень кинопрокатчика" со ссылкой на собственные данные.
По информации издания, фильм заработал около 15 млн руб., а за первые выходные проката может заработать до 100-110 млн руб.
Лучшей официальной новинкой уикенда стала российская мелодрама "14+: Продолжение" Андрея Зайцева с 4,8 млн руб.
Лента "Стражи Галактики. Часть 3" стала завершением трилогии о команде Стражей Галактики и 32-м полнометражным фильмом в кинематографической вселенной Marvel.
Американский прокат фильма стартовал 5 мая, а в странах СНГ (кроме России и Белоруссии) картина вышла 4 мая.
В ленте сыграли Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Карен Гиллан, Пом Клементьефф, Вин Дизель, Брэдли Купер, Шон Ганн, Чукуди Ивуджи, Уилл Поултер, Элизабет Дебики, Мария Бакалова и Сильвестр Сталлоне.