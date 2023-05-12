Пиратские "Стражи галактики" стали лидером проката в РФ

Лидером проката после неофициальной премьеры 11 мая стал "пиратский" релиз "Стражи галактики. Часть 3", сообщает "Бюллетень кинопрокатчика" со ссылкой на собственные данные.

© Газета.Ru

По информации издания, фильм заработал около 15 млн руб., а за первые выходные проката может заработать до 100-110 млн руб.

Лучшей официальной новинкой уикенда стала российская мелодрама "14+: Продолжение" Андрея Зайцева с 4,8 млн руб.

Лента "Стражи Галактики. Часть 3" стала завершением трилогии о команде Стражей Галактики и 32-м полнометражным фильмом в кинематографической вселенной Marvel.

Американский прокат фильма стартовал 5 мая, а в странах СНГ (кроме России и Белоруссии) картина вышла 4 мая.