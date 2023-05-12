Названа дата начала съемок фильма "Супермен: Наследие"

Стала известна дата начала съемок фильма "Супермен: Наследие" (Superman: Legacy). Режиссер и сопрезидент DC Studios Джеймс Ганн в сессии "вопрос-ответ" для Wired подтвердил, что они стартуют в январе 2024 года.

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Ранее режиссер заявил о начале производства и показал сценарий картины. Проект является одним из самых приоритетных для вселенной DC. Премьера назначена на 11 июля 2025 года.