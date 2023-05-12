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Запущена «Кинокарта России» — на ней собраны места съемок фильмов и сериалов в стране

Портал «Кино-Театр» запустил проект «Кинокарта России», на котором собраны известные места съёмок и знакомые локации из фильмов. Её главная особенность — пользователи сами дополняют карту, добавляют знаковые места и рассказывают о них в удобном формате.

Запущена «Кинокарта России» — на ней собраны места съемок фильмов и сериалов
© Чемпионат.com

Конечно же, опция также доступна киностудиям и онлайн-кинотеатрам. Они могут в деталях рассказать о точных местах съёмок, поделиться фотографиями и раскрыть другую интересную информацию. В дальнейшем «Кино-Театр» планирует создавать большие туристические маршруты на основе опубликованных историй.

Сейчас на «Кинокарте России» отмечены больше десяти различных мест, на которых проводились съёмки тех или иных картин: от Хибин в Мурманской области до Красноярского края и Чукотки.

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