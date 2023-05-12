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Опубликован трейлер к комедии "Голова-жестянка"

8 июня в прокат выходит романтическая комедия режиссера Ивана Капитонова "Голова-жестянка".

Девушка Женя по прозвищу Жесть после травмы головы, полученной в результате автомобильной аварии, сильно меняется в характере и разрушает отношения со всеми вокруг. Она стала резкой и агрессивной даже по отношению к самым близким людям. А в своей травме она винит своего уже бывшего лучшего друга Приходько. Но все меняется, когда Женя знакомится с руководителем кружка робототехники, который становится ее наставником.

постер к фильму

Роли в фильме исполнили Варвара Володина, Олег Чугунов, Сергей Гилев, Татьяна Яковенко, Анна Попова, Даниил Вершинин, Наталья Кудряшова, Владимир Селезнев, Юрий Ицков, Дмитрий Мальков, Елена Муравьева, Андрей Курилов и многие другие.

Возрастное ограничение 12+

18+
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