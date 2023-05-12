Опубликован трейлер к комедии "Голова-жестянка"
8 июня в прокат выходит романтическая комедия режиссера Ивана Капитонова "Голова-жестянка".
Девушка Женя по прозвищу Жесть после травмы головы, полученной в результате автомобильной аварии, сильно меняется в характере и разрушает отношения со всеми вокруг. Она стала резкой и агрессивной даже по отношению к самым близким людям. А в своей травме она винит своего уже бывшего лучшего друга Приходько. Но все меняется, когда Женя знакомится с руководителем кружка робототехники, который становится ее наставником.
Роли в фильме исполнили Варвара Володина, Олег Чугунов, Сергей Гилев, Татьяна Яковенко, Анна Попова, Даниил Вершинин, Наталья Кудряшова, Владимир Селезнев, Юрий Ицков, Дмитрий Мальков, Елена Муравьева, Андрей Курилов и многие другие.
Возрастное ограничение 12+