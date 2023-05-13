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Завершены съемки дебютного фильма "Папа умер в субботу"

Сегодня было объявлено о завершении съемки дебютного фильма режиссера Заки Абдрахмановой "Папа умер в субботу".

Завершены съемки дебютного фильма "Папа умер в субботу"
© Российская Газета

К новости этой стоит присмотреться, потому что Зака Абдрахманова - режиссер документального кино, сценарист - известна в киносообществе прежде всего, как одна из ярчайших выпускниц школы Разбежкиной-Угарова. Ее документальные фильмы "Жаным" и "Юбилейный год" были отмечены на ведущих фестивалях документального кино. Вместе с Наталией Мещаниновой Зака работала над одним из лучших сериалов прошлого сезона - "Пингвины моей мамы" (автор идеи, сценарист, музыкальный редактор). В 2021 - работала на площадках двух игровых фильмов Бориса Хлебникова - это "Солнечная линия"-2022 и "Снегирь"-2023). А для сценария фильма "Снегирь" Зака собирала документальный материал на рыболовецком корабле в Баренцевом море.

Видео дня

Синопсис у фильма "Папа умер в субботу" такой: у тридцатилетней москвички Айко умер отец, с которым она не общалась много лет. Он был настоящий монстр, и ей его не жалко. Но она зачем-то едет в Казахстан на похороны, где впервые видит новую папину семью: сводная сестра - невыносима, братишка - не от мира сего, мачеха - ровесница самой Айко. А самое странное: для них папа - совсем не монстр...

В фильме снимались: Лаура Турсунканова, Самал Еслямова, Амина Оразбай, Елена Руфанова, Кузьма Котрелев, Шарифбек Закир, Данагуль Темирсултанова, Азат Сейтметов, Алан Халилов, Алибек Халилов, Ислам Баглан, Венера Нигматулина, Тимур Билалов, Шайкуль Майсабекова, Жанай Лебаев и другие.

Продюсеры картины: Наталия Смирнова, Сергей Сельянов, Наталья Дрозд. Оператор-постановщик Михаил Хурсевич, художник-постановщик Татьяна Азарова, звукорежиссер Александр Жижов, художник по костюмам Гоар Игитян, художник по гриму Дарья Паламарчук.

Прямая речь

Наталия Смирнова, продюсер:

"В качестве места действия нового фильма Зака выбирает небольшой поселок в Казахстане, поскольку именно этот сеттинг ей наиболее знаком. Но этот проект ни в коем случае не будет остро этническим (как и остросоциальным), эта история могла бы произойти практически в любой точки земного шара, она универсальна".

Сергей Сельянов, продюсер:

"Кинокомпания СТВ любит дебютантов и всегда поддерживает их, и, если посмотреть, 30 процентов фильм компании - дебюты. Во всем мире существует безусловный тренд - режиссеры документального кино переходят в игровое, и, зачастую, именно они становятся авторами самых ярких и честных проектов. Зака - не исключение. Фильм задуман как довольно зрительский. Арт-мейнстрим, тонкое и изысканное, и при этом демократичное кино".

Зака Абдрахманова, режиссер:

"Мне очень хотелось сделать активный дебют, где герои бы не рефлексировали на берегу моря два часа, а что-то предпринимали, чтобы справиться со своим раздраем. Пусть даже у них это глупо получается. Фильм еще в работе, но я надеюсь, что он будет зрительским и понятным, а не идти под пометкой "кино не для всех". Кино должно быть для всех, просто у всех оно может тревожить разное".

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