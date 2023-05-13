$77.20+1.3284.25+1.36

Илья Найшуллер снимет боевик со звездами Голливуда

Amazon Studios завершила подбор актёров для боевика «Главы государства», который поставит российский режиссёр Илья Найшуллер, наиболее известный по работе над яркими экшенами «Хардкор» и «Никто».

Илья Найшуллер снимет боевик со звездами Голливуда
© Чемпионат.com

В новой картине Найшуллера снимутся Джон Сина («Миротворец»), Идрис Эльба («Лютер»), Приянка Чопра Джонас («Цитадель») и целый ряд других знаменитых артистов.

Актёрский состав боевика «Главы государства»:
  • Джон Сина («Миротворец»).
  • Идрис Эльба («Лютер»).
  • Приянка Чопра Джонас («Цитадель»).
  • Пэдди Консидайн («Дом дракона»).
  • Стивен Рут («Барри»).
  • Карла Гуджино («Ночь в музее»).
  • Джек Куэйд («Мальчики»).
  • Сара Нилс («Тед Лассо»).
  • Ричард Койл («Фантастические твари: Тайны Дамблдора»).
  • Клэр Фостер («Шерлок»).
  • Катрина Дерден («Доктор Стрэндж»).
  • Александр Кузнецов («Фантастические твари: Тайны Дамблдора»).

«Главы государства» позиционируется как комедийный боевик, который авторы называют смесью «Самолёта президента» и «Успеть до полуночи». Когда выйдет лента, пока неизвестно. Также пока неизвестны детали сюжета.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий