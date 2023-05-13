Илья Найшуллер снимет боевик со звездами Голливуда
Amazon Studios завершила подбор актёров для боевика «Главы государства», который поставит российский режиссёр Илья Найшуллер, наиболее известный по работе над яркими экшенами «Хардкор» и «Никто».
В новой картине Найшуллера снимутся Джон Сина («Миротворец»), Идрис Эльба («Лютер»), Приянка Чопра Джонас («Цитадель») и целый ряд других знаменитых артистов.
Актёрский состав боевика «Главы государства»:
- Джон Сина («Миротворец»).
- Идрис Эльба («Лютер»).
- Приянка Чопра Джонас («Цитадель»).
- Пэдди Консидайн («Дом дракона»).
- Стивен Рут («Барри»).
- Карла Гуджино («Ночь в музее»).
- Джек Куэйд («Мальчики»).
- Сара Нилс («Тед Лассо»).
- Ричард Койл («Фантастические твари: Тайны Дамблдора»).
- Клэр Фостер («Шерлок»).
- Катрина Дерден («Доктор Стрэндж»).
- Александр Кузнецов («Фантастические твари: Тайны Дамблдора»).
«Главы государства» позиционируется как комедийный боевик, который авторы называют смесью «Самолёта президента» и «Успеть до полуночи». Когда выйдет лента, пока неизвестно. Также пока неизвестны детали сюжета.