Илья Найшуллер снимет боевик со звездами Голливуда

Amazon Studios завершила подбор актёров для боевика «Главы государства», который поставит российский режиссёр Илья Найшуллер, наиболее известный по работе над яркими экшенами «Хардкор» и «Никто».

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В новой картине Найшуллера снимутся Джон Сина («Миротворец»), Идрис Эльба («Лютер»), Приянка Чопра Джонас («Цитадель») и целый ряд других знаменитых артистов.

Джон Сина («Миротворец»).

Идрис Эльба («Лютер»).

Приянка Чопра Джонас («Цитадель»).

Пэдди Консидайн («Дом дракона»).

Стивен Рут («Барри»).

Карла Гуджино («Ночь в музее»).

Джек Куэйд («Мальчики»).

Сара Нилс («Тед Лассо»).

Ричард Койл («Фантастические твари: Тайны Дамблдора»).

Клэр Фостер («Шерлок»).

Катрина Дерден («Доктор Стрэндж»).

Александр Кузнецов («Фантастические твари: Тайны Дамблдора»). Актёрский состав боевика «Главы государства»: