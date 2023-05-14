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Кино с психологом: что не так с героем Петрова в фильме «Лед»

Фильм «Лед» не остался незамеченным и получил бешеную популярность, зрители с интересом и замиранием сердца наблюдали, как развиваются отношения и успех в карьере талантливых ребят. Много работы, яркие эмоции, трудности, болезнь, предательство, эмоциональные качели – жизненно, но в то же время фильм заканчивается хэппи-эндом и никого не оставляет равнодушным.

Кино с психологом: что не так с героем Петрова в фильме «Лед»
© Кадр из фильма "Лед"

Александр Горин - главная мужская роль фильма в исполнении Александра Петрова. Его персонаж многогранен и может вызывать разные эмоции зрителя на протяжении всего фильма.

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"Рамблер" поговорил с психологом и узнал, какие психологические травмы могут объяснять поведение героя Петрова в ленте.

Горин – персонаж из неблагополучной семьи с трудным детством, мать Саши страдала алкоголизмом, отец был тираном и подавлял своего сына. С детства Горин занимался спортом и мечтал быть фигуристом, но отец настоял на хоккее. Во взрослом возрасте мы видим мужчину, не способного сдерживать эмоции и по-взрослому решать конфликтные ситуации, мальчика-хулигана, который в поисках материнской любви своими поступками неосознанно привлекает внимание, создает себе трудности и героически их решает, – типичное поведение недолюбленных и обесцененных родителями в детстве.

Вероника Сысоева
Вероника СысоеваНарколог, психотерапевт

Горин обратил на себя внимание важной женщины в его окружении, самой подходящей (с психологической позиции) на роль материи и сделал это так, чтобы наверняка – мы видим, что хоккеист неосознанно дошел до крайностей, нечаянно ударив Шаталину. Далее следует работа, после удачного завершения которой Шаталина поймет и простит хулигана, а также проявит свое снисхождение и трепетное материнское чувство. Но все зашло слишком далеко.

Появление Нади – фигуристки, прикованной к инвалидному креслу, полностью меняет ситуацию.

Первое время герой Петрова относится к девушке пренебрежительно, доминируя и показывая свое превосходство, – в этот момент он самоутверждается, закрывает низкую самооценку и копирует поведение своего отца-тирана из детства.

Дальше – больше. Когда Александр понимает, что Наде можно не только просто помочь, но и поставить на ноги, а затем вернуть к нормальной жизни – здесь уже появляются совершенно другие возможности относительно собственного превосходства, самооценки, лидирующей позиции и признания окружающими, особенно Шаталиной.

Вероника Сысоева
Вероника СысоеваНарколог, психотерапевт

Дальше – больше. Когда Александр понимает, что Наде можно не только просто помочь, но и поставить на ноги, а затем вернуть к нормальной жизни – здесь уже появляются совершенно другие возможности относительно собственного превосходства, самооценки, лидирующей позиции и признания окружающими, особенно – Шаталиной.

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Постепенно Горин неосознанно подкрадывается к своему собственному детскому гештальту, связанному с фигурным катанием. Заниматься любимым делом, стать мировой звездой, почувствовать себя ценным, важным, незаменимым и заслужить любовь не только от Нади, Шаталиной, окружения, но и от всей страны или даже мира. В этом случае Горин становится национальным героем, а бонусом получает счастье в личной жизни.

Вероника Сысоева
Вероника СысоеваНарколог, психотерапевт

Безусловно линия поведения героя формировалась не осознанно, не специально. Но также, на примере Саши, важно отметить, что детские травмы могут играть не только отрицательную роль и вести в сторону деградации, но и быть топливом для роста, помогать развиваться и качественно выстраивать свою жизнь, правда через огромные трудности.

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