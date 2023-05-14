Кино с психологом: что не так с героем Петрова в фильме «Лед»

Фильм «Лед» не остался незамеченным и получил бешеную популярность, зрители с интересом и замиранием сердца наблюдали, как развиваются отношения и успех в карьере талантливых ребят. Много работы, яркие эмоции, трудности, болезнь, предательство, эмоциональные качели – жизненно, но в то же время фильм заканчивается хэппи-эндом и никого не оставляет равнодушным.

© Кадр из фильма "Лед"

Александр Горин - главная мужская роль фильма в исполнении Александра Петрова. Его персонаж многогранен и может вызывать разные эмоции зрителя на протяжении всего фильма.

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"Рамблер" поговорил с психологом и узнал, какие психологические травмы могут объяснять поведение героя Петрова в ленте.

Горин – персонаж из неблагополучной семьи с трудным детством, мать Саши страдала алкоголизмом, отец был тираном и подавлял своего сына. С детства Горин занимался спортом и мечтал быть фигуристом, но отец настоял на хоккее. Во взрослом возрасте мы видим мужчину, не способного сдерживать эмоции и по-взрослому решать конфликтные ситуации, мальчика-хулигана, который в поисках материнской любви своими поступками неосознанно привлекает внимание, создает себе трудности и героически их решает, – типичное поведение недолюбленных и обесцененных родителями в детстве.

Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

Горин обратил на себя внимание важной женщины в его окружении, самой подходящей (с психологической позиции) на роль материи и сделал это так, чтобы наверняка – мы видим, что хоккеист неосознанно дошел до крайностей, нечаянно ударив Шаталину. Далее следует работа, после удачного завершения которой Шаталина поймет и простит хулигана, а также проявит свое снисхождение и трепетное материнское чувство. Но все зашло слишком далеко.

Появление Нади – фигуристки, прикованной к инвалидному креслу, полностью меняет ситуацию.

Первое время герой Петрова относится к девушке пренебрежительно, доминируя и показывая свое превосходство, – в этот момент он самоутверждается, закрывает низкую самооценку и копирует поведение своего отца-тирана из детства.

Дальше – больше. Когда Александр понимает, что Наде можно не только просто помочь, но и поставить на ноги, а затем вернуть к нормальной жизни – здесь уже появляются совершенно другие возможности относительно собственного превосходства, самооценки, лидирующей позиции и признания окружающими, особенно Шаталиной.

Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

Дальше – больше. Когда Александр понимает, что Наде можно не только просто помочь, но и поставить на ноги, а затем вернуть к нормальной жизни – здесь уже появляются совершенно другие возможности относительно собственного превосходства, самооценки, лидирующей позиции и признания окружающими, особенно – Шаталиной.

Постепенно Горин неосознанно подкрадывается к своему собственному детскому гештальту, связанному с фигурным катанием. Заниматься любимым делом, стать мировой звездой, почувствовать себя ценным, важным, незаменимым и заслужить любовь не только от Нади, Шаталиной, окружения, но и от всей страны или даже мира. В этом случае Горин становится национальным героем, а бонусом получает счастье в личной жизни.

Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт