Портман не пересматривает фильм "Леон" из-за "чувства кринжа"

Актриса Натали Портман чувствует "кринж" по отношению к фильму "Леон", благодаря которому она стала известной. Поэтому актриса его не пересматривает, рассказала она в интервью The Hollywood Reporter.

Роль в "Леоне" была дебютной для Портман, которой на момент съемок было 13 лет. Сейчас актрисе тяжело смотреть этот фильм, поскольку в современном контексте она по-новому воспринимает сюжет.

Натали Портман отметила, что о работе в "Леоне" ее спрашивают чаще, чем о какой-либо другой. Тем не менее, несколько эпизодов кино актриса не может воспринимать спокойно:

"Сейчас его тяжело смотреть из-за возникающего неприятного чувства кринжа в ряде эпизодов. Это мягко говоря".