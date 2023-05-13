Disney убирает контент с Disney+ и Hulu из-за снижения количества подписчиков
После сообщений о падении числа подписчиков во втором квартале 2023 года на стриминге Disney+, головная компания объявила, что будет удалять часть своего контента на платформе.
Сервис Disney+ потерял более двух миллионов подписчиков за год, что стало самым значительным падением с момента его запуска в 2019 году. Генеральный директор Боб Айгер заверил инвесторов, что в будущем они будут более осторожны в отношении того, чтобы давать зелёный свет определённому телевизионному или киноконтенту на платформе.
«Наша цель на ближайшие кварталы — сохранить и увеличить количество подписчиков своих стримеров», — сказал он. «Мы поняли, что создали много контента, который не обязательно стимулирует дополнительный рост количества зрителей, и мы стали гораздо более внимательны в отношении того, что делаем. Так как мы стремимся сократить расходы на контент, то стремимся уменьшить его количество таким образом, чтобы это никак не повлияло на качество».
Председатель и главный исполнительный директор The Walt Disney Company Боб (Роберт) Айгер
Айгер добавил, что Disney будет производить меньше контента в будущем, надеясь сосредоточиться на тех проектах, которые очевидно преуспевают. Впрочем, по новой опубликованной бухгалтерской отчётности компании, уже за первые три месяца 2023 года Disney+ потерял целых четыре миллиона подписчиков. До этого онлайн-кинотеатр стабильно показывал рост, а первые потери были зафиксированы в конце 2022 года.