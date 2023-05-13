Disney убирает контент с Disney+ и Hulu

После сообщений о падении числа подписчиков во втором квартале 2023 года на стриминге Disney+, головная компания объявила, что будет удалять часть своего контента на платформе.

© Mainstyle

Сервис Disney+ потерял более двух миллионов подписчиков за год, что стало самым значительным падением с момента его запуска в 2019 году. Генеральный директор Боб Айгер заверил инвесторов, что в будущем они будут более осторожны в отношении того, чтобы давать зелёный свет определённому телевизионному или киноконтенту на платформе.

«Наша цель на ближайшие кварталы — сохранить и увеличить количество подписчиков своих стримеров», — сказал он. «Мы поняли, что создали много контента, который не обязательно стимулирует дополнительный рост количества зрителей, и мы стали гораздо более внимательны в отношении того, что делаем. Так как мы стремимся сократить расходы на контент, то стремимся уменьшить его количество таким образом, чтобы это никак не повлияло на качество».

Председатель и главный исполнительный директор The Walt Disney Company Боб (Роберт) Айгер