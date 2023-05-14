Сценаристы бастуют — кино не снимается

Забастовка Гильдии сценаристов Америи (WGA) началась 2 мая. Ранее гильдия, очень мощная и влиятельная структура, куда входят 11 тысяч человек, потребовала от Альянса продюсеров кино и телевидения Америки при очередном продлении трехлетнего контракта финансирования на уровне более 400 млн долларов в год. Продюсеры готовы предложить в пять раз меньше.

© BFM.RU

Также создатели сценариев жалуются на то, что студии и стримеры пытаются сократить расходы на рабочую силу. Стриминговые сервисы полностью сливают и удаляют старые шоу из своих каталогов, а это значит, что сценаристы ничего не могут на них заработать. Кроме того, они заказывают более короткие сезоны, что тоже влияет на заработок сценаристов.

Видео дня

Опасаются члены WGA и конкуренции с продуктами искусственного интеллекта. Эту тревогу разделяют и участники смежных отраслей кинопроцесса. В частности, вот что заявила американская актриса Гленн Клоуз — лауреат трех «Золотых глобусов», трех телевизионных премий «Эмми», а также двух премий Гильдии киноактеров США в интервью CNBC:

«Во время съемок в последних фильмах меня заводили в небольшую кабину с камерой, которая снимает вас со всех сторон. Внутри нее нужно было сделать более 30 гримас. Я улыбалась, меняла выражение лица, а камеры вокруг делали так — чик-чик-чик! Кроме того, меня просили поднять руки. Благодаря всему этому с помощью нейросетей киношники могут воссоздать мою цифровую копию. Я позвонила юристу и спросила, что будет с этими изображениями? Мне сказали, что без разрешения никто их использовать не станет. Но зачем им это вообще нужно? Если требуется что-то переснять — обратитесь ко мне!»

У кинодеятелей есть серьезная причина для беспокойства: в эпоху нейросетей они могут потерять работу, говорит исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

Евгений Дудоров исполнительный директор НПО «Андроидная техника» «Сейчас уже ChatGPT используется во многих самых различных решениях, для написания книг, романов, сценариев. Мы вводим туда какие-то шаблоны, определенные ограничения, и сейчас уже нейросеть может написать на уровне человека. Большая часть компаний, которые занимаются разработкой каких-то рекламных роликов, сценариев к рекламным роликам, дизайнов, уже очень активно пользуются GPT, и, конечно же, это позволяет сэкономить ресурсы, быстрее сделать ту или иную разработку, и люди будут этим пользоваться. Нужно будет какие-то правила вводить а то актеры останутся без работы».

Пока неясно, как долго продлится забастовка. Никаких новых переговоров между WGA и альянсом, который ведет переговоры от имени студий, не запланировано. Аналогичная предыдущая акция, имевшая место в 2007 году, длилась 100 дней, в течение которых съемок было мало. Продолжает редактор портала Film.ru Евгений Ухов.

Евгений Ухов редактор портала Film.ru «Это, наверное, проблема ближайших месяцев, если не до конца года. Очень серьезный подход у Гильдии сценаристов, очень строго было указанно всем, кто входит в эту гильдию, что работать над новыми какими-то произведениями нельзя, что это будет мгновенно грозить исключением из гильдии. Сейчас о каких-то финансовых потерях говорить сложно. Может индустрия пережить очень серьезный удар, сравнимый, наверное, с локдауном, связанным с пандемией. У нас был прецедент подобный в 2007 году, причем там было гораздо более мягкие условия. Многие сценаристы работали и продолжали писать, тем не менее эффект был уничтожающий, потому что многие сериалы тогда выходили в укороченном виде. Часть фильмов вышли с не очень хорошо проработанными сценариями, и, соответственно, потеряли кассу».