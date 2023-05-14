От инопланетян до нацистов: о лучших фильмах Каннского фестиваля

Каннский фестиваль этого года изобилует отличными фильмами с серьезной режиссурой и звездными актерами, которые продолжают традиции мирового кинематографа у маститых режиссеров. Программа порадует зрителя как мистическими сюжетами с вечной темой инопланетян, так и историческими костюмными драмами.

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Триумфальным возвращением на экран станет участие Джонни Деппа в драме «Жанна Дюбарри». Для демонстрации отношений короля и куртизанки-модистки на экране режиссер Майвенн остановила свой выбор на Джонни Деппе. Как рассказывала кинематографист, ей нужен был человек, чье лицо и неоднозначная улыбка заставляли сразу, входя в зал, склониться в поклоне, пишет «Коммерсантъ».

Пастельные краски, розовые закаты на голубом горизонте, причудливые 50-е и съезд юных астрономов в вымышленном городе, в который вклиниваются пришельцы. Все в духе Уэса Андерсона. Для участие в фильме режиссер пригласил актеров, которые сами могут похвастаться нестандартной внешностью и неординарной игрой: Тильду Суинтон, Джеффри Райта, Скарлет Йохансон, Тома Хэнкса и др.

Хрупкая Миа Васиковска становится представительницей совсем не хрупких и временами жестких взаимоотношений в клубе «Зеро» по расстройству пищевого поведения. Самое жуткое в триллере под одноименным названием «Клуб "Зеро"» — холодность и вечное сражение перфекционистов со своей природой, о котором расскажет режиссер Джессика Хауснер.