Появились отзывы критиков о фильме "Форсаж 10"
Фильм "Форсаж 10" показали представителям прессы в Риме 12 мая. После сеанса появились первые отзывы о картине, пишет Variety.
В большинстве своем критики высоко оценили фильма. В числе сильных сторон отметили безостановочный экшен, юмор и злодея Данте в исполнении Джейсона Момоа. Концовку десятой части серии назвали "шокирующей".
"Форсаж 10" совершенно нелепый (наслаждался каждой секундой). Из-за сюжета и некоторых сцен у меня заболело лицо — настолько часто я улыбался. Момоа невероятен. Тащит фильм на себе. Кино? Пожалуйста. Отличный летний блокбастер? Да, чёрт возьми. Он создан для просмотра на большом экране.
Весь мир сможет посмотреть "Форсаж 10" состоится 17 мая.
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