Испанский триллер «Платформа» обзаведется сиквелом

Первая часть «Платформы» вышла в свет в 2019 году. Она рассказывала о будущем, где заключенных помещают в вертикальные камеры, расположенные друг на друге. Этажи камер связывает общий колодец, по которому каждый день опускается платформа с едой. Чем ниже находятся люди, тем у них меньше шансов поесть. Каждый месяц происходит ротация.