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Испанский триллер «Платформа» обзаведется сиквелом

Испанский триллер «Платформа» обзаведется сиквелом

Испанский триллер «Платформа» обзаведется сиквелом
© Кадр из фильма "Платформа"

Стриминговый сервис Netflix накануне анонсировал продолжение триллера «Платформа».

Главные роли в сиквеле исполнили Милена Смит и Ховик Кочкерян. Режиссерское кресло занял автор оригинальной ленты Гальдер Гастелла-Уррутия. Делали сюжетной линии остаются в секрете.

Первая часть «Платформы» вышла в свет в 2019 году. Она рассказывала о будущем, где заключенных помещают в вертикальные камеры, расположенные друг на друге. Этажи камер связывает общий колодец, по которому каждый день опускается платформа с едой. Чем ниже находятся люди, тем у них меньше шансов поесть. Каждый месяц происходит ротация.

Картина стала самым популярным испаноязычным фильмом в истории Netflix.

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