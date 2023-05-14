Испанский триллер «Платформа» обзаведется сиквелом
Испанский триллер «Платформа» обзаведется сиквелом
Стриминговый сервис Netflix накануне анонсировал продолжение триллера «Платформа».
Главные роли в сиквеле исполнили Милена Смит и Ховик Кочкерян. Режиссерское кресло занял автор оригинальной ленты Гальдер Гастелла-Уррутия. Делали сюжетной линии остаются в секрете.
Первая часть «Платформы» вышла в свет в 2019 году. Она рассказывала о будущем, где заключенных помещают в вертикальные камеры, расположенные друг на друге. Этажи камер связывает общий колодец, по которому каждый день опускается платформа с едой. Чем ниже находятся люди, тем у них меньше шансов поесть. Каждый месяц происходит ротация.
Картина стала самым популярным испаноязычным фильмом в истории Netflix.