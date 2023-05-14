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«Чебурашка» и «Вызов» вошли в мировой рейтинг самых кассовых фильмов года

Российские кинокартины «Чебурашка» и «Вызов» попали в мировой рейтинг самых кассовых фильмов 2023 года.

«Чебурашка» и «Вызов» вошли в мировой рейтинг самых кассовых фильмов года
© Мир24

Художественный фильм «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко занял 20 место в списке, космическая драма Клима Шипенко «Вызов» расположилась на 49-й строке.

По состоянию на 12 мая, «Чебурашка» заработал в прокате 86,1 млн долларов. Фильм Дьяченко обогнал картину Бена Аффлека «Air: большой прыжок», а также боевики Гая Ричи «Операция «Фортуна»: искусство побеждать» и «Переводчик».

«Вызов» – первый фильм в мире, съемки которого частично проходили в космосе, – собрал 10,5 млн долларов, но прокат еще продолжается. Лидером рейтинга стал мультфильм «Братья супер Марио в кино», собравший 1,1 млрд долларов.

Рейтинг сформировал портал The Numbers.

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