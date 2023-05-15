Фильм «Питер Пэн и Венди» стал худшим ремейком Disney

Фильм «Питер Пэн и Венди» побил антирекорд и стал худшим ремейком Disney
Двумя неделями ранее корпорация Disney выпустила фильм «Питер Пэн и Венди», ставший ремейком кинокартины 1953 года. Поклонники оригинального произведения при этом ход компании не оценили.
На агрегаторе Rotten Tomatoes кинокартину к просмотру рекомендуют лишь 12 процентов пользователей, что является абсолютным антирекордом. Это делает «Питера Пэна и Венди» худшим ремейком Disney за всю историю компании. Ранее этот титул удерживали за собой «Мулан» и «Пиноккио».
По мнению зрителей, сюжет фильма слишком адаптирован под современные реалии. Персонажи при этом вышли серыми, а актерская игра плохой. Также критикуют и визуальную составляющую фильма. Поклонники считают, что кинокартина не имеет своего стиля.