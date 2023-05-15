Фильм «Питер Пэн и Венди» стал худшим ремейком Disney

Двумя неделями ранее корпорация Disney выпустила фильм «Питер Пэн и Венди», ставший ремейком кинокартины 1953 года. Поклонники оригинального произведения при этом ход компании не оценили.

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На агрегаторе Rotten Tomatoes кинокартину к просмотру рекомендуют лишь 12 процентов пользователей, что является абсолютным антирекордом. Это делает «Питера Пэна и Венди» худшим ремейком Disney за всю историю компании. Ранее этот титул удерживали за собой «Мулан» и «Пиноккио».