Появился русский трейлер хоррора "На пороге смерти"
Опубликован интригующий официальный русский трейлер (18+) испанского фильма ужасов "На пороге смерти", который эксперты сравнивают с такими картинами, как "Визит" М. Найта Шьямалана, "Вторжение похитителей тел", "Демоны Деборы Логан" и "Прочь" Джордана Пила.
Синопсис: "Мануэль ведет себя отрешенно после загадочного самоубийства жены, он как будто подчиняется чьей-то неведомой воле. Сын, опасаясь за здоровье отца, перевозит его в свой дом. Это вызывает неоднозначную реакцию домочадцев: внучка Мануэля полна нежности и заботы о дедушке, а его невестка видит в старике исчадие ада. События фильма развиваются на фоне аномальной жары в Мадриде, и когда температура достигает своего апогея, Мануэль предрекает семейству скорую смерть".
Премьера в РФ - 15 июня.