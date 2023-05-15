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Появился русский трейлер хоррора "На пороге смерти"

Опубликован интригующий официальный русский трейлер (18+) испанского фильма ужасов "На пороге смерти", который эксперты сравнивают с такими картинами, как "Визит" М. Найта Шьямалана, "Вторжение похитителей тел", "Демоны Деборы Логан" и "Прочь" Джордана Пила.

Появился русский трейлер хоррора "На пороге смерти"
© Кадр из фильма "На пороге смерти"

Синопсис: "Мануэль ведет себя отрешенно после загадочного самоубийства жены, он как будто подчиняется чьей-то неведомой воле. Сын, опасаясь за здоровье отца, перевозит его в свой дом. Это вызывает неоднозначную реакцию домочадцев: внучка Мануэля полна нежности и заботы о дедушке, а его невестка видит в старике исчадие ада. События фильма развиваются на фоне аномальной жары в Мадриде, и когда температура достигает своего апогея, Мануэль предрекает семейству скорую смерть".

Премьера в РФ - 15 июня.

18+
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