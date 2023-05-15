Появился русский трейлер хоррора "На пороге смерти"

Синопсис: "Мануэль ведет себя отрешенно после загадочного самоубийства жены, он как будто подчиняется чьей-то неведомой воле. Сын, опасаясь за здоровье отца, перевозит его в свой дом. Это вызывает неоднозначную реакцию домочадцев: внучка Мануэля полна нежности и заботы о дедушке, а его невестка видит в старике исчадие ада. События фильма развиваются на фоне аномальной жары в Мадриде, и когда температура достигает своего апогея, Мануэль предрекает семейству скорую смерть".