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Режиссер усомнился в выходе пятой части фильма «Джон Уик»

Четвертую часть фильма «Джон Уик» можно воспринимать как завершение сюжетной арки главного героя. Такое мнение высказал режиссер проекта Чад Стахелски.Четвертую часть фильма «Джон Уик» можно воспринимать как завершение сюжетной арки главного героя. Такое мнение высказал режиссер проекта Чад Стахелски.

Режиссер усомнился в выходе пятой части фильма «Джон Уик»
© Слово и Дело

После выхода последнего «Джона Уика» авторы фильма планируют дать персонажу «передышку». В это время они займутся изучением новых направлений, которые, возможно, будут реализованы в будущих частях франшизы.

По словам Стахелски, он хочет сохранить то, за что поклонники полюбили «Джона Уика», добавив в проект новые элементы для «увлекательного и инновационного» повествования. Однако говорить о выходе пятой части пока рано, поскольку в четвертом фильме уже достигнуто ощущение завершенности истории.

Осенью зрителей ждет выход мини-сериала «Континенталь», сюжет которого основан на франшизе. А летом 2024 года ожидается премьера спин-оффа «Балерина», участие в котором примет Киану Ривз.

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