Кинокартина «Вызов» в очередной раз возглавила прокат в России и СНГ

Российский фильм «Вызов» продолжает лидировать в кинопрокате России и на территории стран СНГ. Об этом свидетельствуют данные информационного портала Kinobusiness в период с 11 по 14 мая.

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Общая сумма сборов достигла 117,8 миллиона рублей. На большие экраны фильм режиссера Клима Шипенко вышел 20 апреля.

Картина рассказывает о непростой жизненной ситуации, в которую попала торакальный хирург Евгения. Девушка вынуждена в кратчайшие сроки пройти подготовку для полета в открытый космос. Ей необходимо прибыть на борт Международной космической станции, чтобы провести операцию астронавту, оказавшемуся в смертельной опасности.