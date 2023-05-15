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Актер Дольф Лундгрен вспомнил, как почти ударил режиссера Сильвестра Сталлоне на съемках "Неудержимых"

Однажды актер Дольф Лундгрен чуть не подрался с режиссером Сильвестром Сталлоне. Об этом Лундгрен рассказал NME.

По словам актера, на съемках фильма "Неудержимые", который режиссировал Сталлоне, Лундгрен столкнулся с жесткой критикой режиссера. Сталлоне кричал на Лундгрена, заставил сделать примерно 20 дублей.

Дольф Лундгрен в перерыве между съемками позвонил жене и пожаловался на поведение коллеги по фильму. Актер признался, что был готов ударить Сталлоне. Тем не менее, тот подошел и попросил прощения за критику.

"Он сумасшедший итальянец. Я думаю, он знает, что я всегда уважал его и любил, и я думаю, именно поэтому мы все еще друзья", — считает Лундгрен.

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Ранее Дольф Лундгрен впервые рассказал о долгой борьбе с раком.

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