Актер Дольф Лундгрен вспомнил, как почти ударил режиссера Сильвестра Сталлоне на съемках "Неудержимых"
Однажды актер Дольф Лундгрен чуть не подрался с режиссером Сильвестром Сталлоне. Об этом Лундгрен рассказал NME.
По словам актера, на съемках фильма "Неудержимые", который режиссировал Сталлоне, Лундгрен столкнулся с жесткой критикой режиссера. Сталлоне кричал на Лундгрена, заставил сделать примерно 20 дублей.
Дольф Лундгрен в перерыве между съемками позвонил жене и пожаловался на поведение коллеги по фильму. Актер признался, что был готов ударить Сталлоне. Тем не менее, тот подошел и попросил прощения за критику.
"Он сумасшедший итальянец. Я думаю, он знает, что я всегда уважал его и любил, и я думаю, именно поэтому мы все еще друзья", — считает Лундгрен.