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Бри Ларсон и Мишель Родригес поддержали идею женского спин-оффа "Форсажа"

Актрисы Бри Ларсон, Мишель Родригес и Джордана Брюстер в беседе с ET заявили, что хотели бы сняться в новом проекте во вселенной франшизы "Форсаж".

Ларсон и Родригес поддержали идею женского спин-оффа "Форсажа"
© Газета.Ru

Знаменитости сошлись во мнении, что авторам "Форсажа" стоило бы снять спин-офф с женским кастом на главных ролях.

"Я бы хотела посмотреть, как мы все вместе надерем кому-нибудь задницу!" - отметила Брюстер и добавила, что помимо нее, Ларсон и Родригез в спин-оффе обязательно должна сняться Шарлиз Терон.

По словам Родригез, проект с женским кастом мог бы стать отличным этапом для будущего Голливуда.

"Совершенно ясно, что мы хотели бы проводить больше времени вместе", - добавила Ларсон.

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