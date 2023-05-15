Ларсон и Родригес поддержали идею женского спин-оффа "Форсажа"

Бри Ларсон и Мишель Родригес поддержали идею женского спин-оффа "Форсажа"
Актрисы Бри Ларсон, Мишель Родригес и Джордана Брюстер в беседе с ET заявили, что хотели бы сняться в новом проекте во вселенной франшизы "Форсаж".
Знаменитости сошлись во мнении, что авторам "Форсажа" стоило бы снять спин-офф с женским кастом на главных ролях.
"Я бы хотела посмотреть, как мы все вместе надерем кому-нибудь задницу!" - отметила Брюстер и добавила, что помимо нее, Ларсон и Родригез в спин-оффе обязательно должна сняться Шарлиз Терон.
По словам Родригез, проект с женским кастом мог бы стать отличным этапом для будущего Голливуда.
"Совершенно ясно, что мы хотели бы проводить больше времени вместе", - добавила Ларсон.