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Рука из "Семейки Аддамс" появилась на красной дорожке премии BAFTA

Вещь из "Семейки Аддамс" и "Уэнздей" неожиданно появилась на церемонии вручения телевизионных премий BAFTA, которая прошла 14 мая в Лондоне. Фотографии с мероприятия появились на Daily Mail.

Рука из "Семейки Аддамс" появилась на красной дорожке BAFTA
© Газета.Ru

Вымышленный персонаж из произведений о семейке Аддамс (человеческая рука, которая служит Аддамсам как слуга, постоянный спутник и домашний питомец) появился на красной дорожке церемонии премия BAFTA. Рука "позировала" фотографам в стильном галстуке-бабочке черного цвета.

Журналисты Daily Mail обратили внимание на "неухоженные ногти" Вещи, отметив, что ради столь престижного мероприятия можно было бы "освежить маникюр".

В оригинальном телесериале "Семейка Аддамс" Вещь лишь высовывалась из разных ящиков, а в более поздних произведениях приняла вид отрубленной кисти правой руки, способной свободно передвигаться по дому Аддамсов и за его пределами на кончиках пальцев, как паук.

Вещь не умеет говорить, но общается с хозяевами с помощью жестов.

В сериале Netflix "Уэнздей" Вещь впервые появляется, когда Мортиша (Кэтрин Зета Джонс) и ее муж Гомес (Луис Гусман) отправляют свою непутевую дочь (Дженна Ортега) в Академию Невермор.

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