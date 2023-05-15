Рука из "Семейки Аддамс" появилась на красной дорожке BAFTA

Вещь из "Семейки Аддамс" и "Уэнздей" неожиданно появилась на церемонии вручения телевизионных премий BAFTA, которая прошла 14 мая в Лондоне. Фотографии с мероприятия появились на Daily Mail.

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Вымышленный персонаж из произведений о семейке Аддамс (человеческая рука, которая служит Аддамсам как слуга, постоянный спутник и домашний питомец) появился на красной дорожке церемонии премия BAFTA. Рука "позировала" фотографам в стильном галстуке-бабочке черного цвета.

Журналисты Daily Mail обратили внимание на "неухоженные ногти" Вещи, отметив, что ради столь престижного мероприятия можно было бы "освежить маникюр".

В оригинальном телесериале "Семейка Аддамс" Вещь лишь высовывалась из разных ящиков, а в более поздних произведениях приняла вид отрубленной кисти правой руки, способной свободно передвигаться по дому Аддамсов и за его пределами на кончиках пальцев, как паук.

Вещь не умеет говорить, но общается с хозяевами с помощью жестов.