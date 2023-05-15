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В Москве состоялся предпремьерный показ фильма Гая Ричи «Переводчик»

В московском кинотеатре «Художественный» 15 мая состоялся предпремьерный показ фильма Гая Ричи «Переводчик» (18+). На мероприятии присутствовали журналисты издания FBM.ru.

В Москве состоялся предпремьерный показ фильма «Переводчик»
© FBM.ru

События разворачиваются вокруг Джона Кинли, который не помнит, как выжил, попав в окружение врага в Афганистане, но понимает, что обязан жизнью местному переводчику по имени Ахмед. Он спас раненого Кинли и на себе вытащил через опасную территорию.

Чувство долга не даёт главному герою покоя, и он решает рискнуть всем, чтобы вернуться за Ахмедом и его семьёй. На обоих объявлена охота, действовать приходится в одиночку, однако Джон понимает, что не может бросить своего товарища в беде.

Большинство рецензентов авторитетных профильных изданий уже поставили работе Гая Ричи высокие оценки. И действительно, фильм оказался интересным. Гай Ричи поднимает темы дружбы и понимания, сохраняя интригу до самого конца. Стоит отметить, что фильм основан на реальных событиях.

В съёмках кинокартины участвовали Джейк Джилленхол, Дар Салим, Шон Сагар, Джейсон Вонг, Кристиан Очоа, Бобби Шофилд, Эмили Бичем и другие.

Премьера «Переводчика» в России состоится 1 июня текущего года.

18+
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