Боевик с Беном Аффлеком "Гипнотик" провалился в прокате

Боевик режиссера Роберта Родригеса собрал за свои первые входные всего 2,5 млн долларов. Бюджет картины составил примерно 65 млн долларов, сообщают зарубежные СМИ. Фильм показал худший старт за всю карьеру актера и режиссера.

Эксперты называют картину "достойным представителем фильмов категории B", который мог быть написан и снят в середине 2000-х. У картины непростая судьба - материал, отснятый в 2021 году, из-за пандемии пылился на полке, сменил студию и, в конечном итоге, был выпущен без какого-либо продвижения.