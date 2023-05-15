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Боевик с Беном Аффлеком "Гипнотик" провалился в прокате

Уверенный провал продемонстрировал новый фильм с Беном Аффлеком "Гипнотик" (Hypnotic).

Боевик с Беном Аффлеком "Гипнотик" провалился в прокате
© Российская Газета

Боевик режиссера Роберта Родригеса собрал за свои первые входные всего 2,5 млн долларов. Бюджет картины составил примерно 65 млн долларов, сообщают зарубежные СМИ. Фильм показал худший старт за всю карьеру актера и режиссера.

Эксперты называют картину "достойным представителем фильмов категории B", который мог быть написан и снят в середине 2000-х. У картины непростая судьба - материал, отснятый в 2021 году, из-за пандемии пылился на полке, сменил студию и, в конечном итоге, был выпущен без какого-либо продвижения.

Фильм выйдет в прокат в России 6 июля, прокатчик - "Централ Партнершип".

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