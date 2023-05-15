Как проходили съемки фильма "Воздух"

С момента старта съемок прошло уже больше трех лет — пару раз воздух фильму перекрывали пандемия коронавируса и погодные условия. Новый фильм Германа-младшего вошел в число самых ожидаемых проектов года не только из-за непростой судьбы, имени постановщика и насыщенного актерского состава. Одна из особенностей картины — съемки воздушных боев с использованием виртуальных технологий на фоне самого большого в России LED-экрана. О том, как проходили самые технологичные съемки 2022 года, ТАСС рассказали в студии XOVP — Extraordinary Virtual Production.

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Действие фильма разворачивается в период Великой Отечественной войны во время наступления немецкой армии. В смешанный авиационный полк прибывает подразделение молодых девушек, которые станут одними из первых военных летчиц на фронте, но пока еще не осознают, что такое война. В картине снимаются Сергей Безруков, Елена Лядова, Анастасия Талызина, Аглая Тарасова, Кристина Лапшина, Юлия Шишова и Антон Шагин.

Видео дня

Как следует из названия, аэродрама Германа-младшего предполагает большое количество сложнопостановочных воздушных боев и игровых сцен в кабине военного самолета в небе. Натурные съемки проходили в Ленинградской, Саратовской и Новгородской областях, а также в Карелии. Настоящие летающие самолеты типа Як-1Б должны были передать из Чехии, но из-за пандемии и ее последствий в виде закрытых границ сделать это не получилось. Поэтому истребители решили самостоятельно "строить" и "запускать" в павильоне "Главкино". Там же установили самый большой LED-экран в России — 35 на 12 м, что сопоставимо с площадью фасада четырехэтажного дома с тремя подъездами. Помимо основного экрана, в съемках применялись потолочные, подкатные и подвесные экраны, общая площадь которых составила более 800 кв. м.

Перед творческой группой стояла задача сделать все так, чтобы моменты полетов и боев выглядели максимально достоверно, а спецэффекты, сами самолеты и их траектории смотрелись натурально и органично. "Воздух" уникален тем, что впервые в мировой практике съемки воздушных боев были реализованы с применением технологии Virtual Production. Сразу несколько технологичных команд совместно с творческой группой картины более семи месяцев вели подготовку к съемкам: разрабатывали и тестировали гимблы (механические системы для имитации движения объекта в пространстве, например в полете или невесомости — прим. ТАСС), создавали контент для вывода на LED-экраны, создавали полноразмерные модели самолетов, отрабатывали синхронизацию спецэффектов и производили тесты", — рассказали представители студии.

Одно из главных преимуществ Virtual Production заключается в том, что эта технология позволяет получить такие реалистичные кадры, которые невозможно снять даже при использовании хромакея (специального зеленого фона, на который при постобработке видео можно наложить в качестве декораций любое изображение — прим. ТАСС). Еще один важный аспект — игра актеров. В отличие от съемок на хромакее, происходит правильная реакция на движущиеся относительно персонажей объекты, окружение. Параллельно с этим съемочная группа сразу видит итоговый кадр в окуляре камеры или на плейбэке.

"Картина "Воздух" — сложносочиненная, по сюжету происходит многократная смена времен года и состояний окружения. А так как до начала работы над сценами воздушных боев была отснята вся картина, важно было сразу понимать — монтажные кадры или нет", — добавила оператор-постановщик фильма Наталья Макарова.

Полное погружение

Одна из центральных ролей в фильме у Сергея Безрукова. Его персонаж — летчик Алексей Астафьев, настоящий мастер воздушного боя. Актеру было важно максимально приблизиться к стихии, в которой живет его герой.

"Во время съемок происходило полное ощущение присутствия — тебя действительно вращают в самолете, реально происходит "бочка", ты реально чувствуешь перегрузки и турбулентность при вращении, — это можно назвать своеобразной актерской центрифугой. Для меня как для актера подлинность ощущения в кадре, равно как и на сцене, невероятно важна", — сказал он.

Безруков уверен, снимать воздушные бои с подлинной точностью было бы невозможно на зеленом экране хромакея, а отрисовка компьютерной графики затянула бы производство фильма на годы.

"Когда картина "Воздух" выйдет, то у людей будет легкий шок, потому что они не поймут, как это было снято", — добавил артист.

Для достижения реалистичности в качестве фонов использовали несколько методов создания сцен, в том числе 3D в формате 360, в которых были соблюдены углы света и перспектива. Отснятые вживую часы полетов отбирали, совмещали с раскадровкой и интегрировали в них трехмерные модели самолетов. Для каждой модели были прописаны уникальные траектории в соответствии с их аэродинамическими свойствами: повороты закрылков, алейронов, изменение скорости при поворотах или сбросе/наборе высоты. Командой разработчиков XOVP были смоделированы текстуры для моделей самолетов с учетом времени года и погодных условий, а также была создана генеративная нумерация фюзеляжей и учет "трофейных звезд" за каждого сбитого противника. В моделировании присутствовали технологии искусственного интеллекта: нейросети помогали детализировать текстуры. По сути, был создан целый раздел компьютерной игры, который позволил прямо на площадке управлять движениями и добавлять новых участников боев.

"Чтобы обеспечить движение полноразмерных моделей самолетов, в которых находились герои картины, были созданы три модели гиблов с различными траекториями движения, уникальные не только для нашей страны, но и для мировой практики, — отметили собеседники агентства. — Для согласования с творческой командой работа над проектированием гимблов началась с создания аниматиков — роликов, благодаря которым были заранее проработаны все виды движений, совершаемые фюзеляжами. Впоследствии был проведен ряд нагрузочных тестов в полноразмерных моделях самолетов в различных условиях. За счет такой подготовки на площадке осуществлялись реальные вращения, наклоны, тряска и сцены, которые невозможно сыграть без физических изменений положения актера".

Как отметил арт-директор студии XOVP Константин Королев, благодаря сочетанию виртуальных технологий и реальных "классических" инструментов удалось снять все основные контактные сцены с героями в воздухе и воздушных боях. Съемочная группа могла снимать один и тот же кадр неограниченное количество раз, пока не добивалась необходимого результата.

В свою очередь, режиссер фильма Алексей Герман — младший назвал творческую команду проекта первооткрывателями в технологии съемок подобной сложности.

"Мы были одними из первых, даже не то чтобы в нашей стране, но и в Европе, кто попытался применить технологию подобной сложности, совместив проекцию на LED-экранах, и встроенную графику, и сложные технологические системы, которые поднимали полноразмерные модели самолетов на высоту до 10 м. Это все было сделано для того, чтобы достичь фотореалистичности, ощущения человека в кабине самолета — со всеми отражениями, рефлексами и вибрациями", — поделился постановщик.

По словам режиссера, несмотря на сложности, с которыми съемочная группа столкнулась в процессе, технологическая и производственная стоимость "Воздуха" оказалась в десятки раз ниже, чем в США.