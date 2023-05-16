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Пол Уокер появился в финальном трейлере "Форсажа 10"

На YouTube вышел финальный трейлер фильма "Форсаж 10". На кадрах появился покойный актер Пол Уокер.

Пол Уокер появился в финальном трейлере "Форсажа 10"
© Кадр из фильма "Форсаж"

В ролике показаны фрагменты предыдущих частей франшизы, в которых Уокер появился при жизни. Также в трейлере есть кадры противостояния персонажа Доминика Торрето (Вин Дизель) и антагониста проекта Данте (Джейсон Момоа).

В апреле режиссер фильма "Форсаж 10" Луи Летерье намекнул, что в боевике присутствуют сцены с персонажем Брайаном О'Коннором. О'Коннора сыграл Пол Уокер, погибший в ДТП в 2013 году. Также в ленте появится дочь Уокера Мидоу. Звезда сыграет камео в "Форсаже 10".

11-й фильм франшизы, премьера которого, предположительно, состоится в феврале 2024 года, должен завершить основную сюжетную линию саги, начатой еще в 2001 году.

За последние несколько лет вселенная "Форсажа" также пополнилась полнометражным спин-оффом "Форсаж: Хоббс и Шоу" и анимационным сериалом "Форсаж: Шпионы-гонщики".

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