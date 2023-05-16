Фестиваль итальянского кино стартует в семи городах России

С 18 по 21 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Ростове-на-Дону, Перми, Нижнем Новгороде и Новосибирске состоится «Фестиваль нового итальянского кино».

В рамках фестиваля будет показано три фильма: «Король смеха» — комедия об успешном комике, пародия которого на трагедию Габриеле д’Аннунцио вызывает скандал, «Моя вторая половинка» — история о тридцатилетних влюблённых, которые хотят насладиться свободой перед браком, «Любовь без памяти» — романтическая комедия о циничной Валерии, решившей отомстить бывшему.