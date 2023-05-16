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Фильм «Братья Супер Марио» вошел в пятерку самых кассовых мультфильмов

Проект «Братья Супер Марио» от студий Universal и Illumination заработал в мировом кинопрокате более 1.2 миллиарда долларов. Благодаря таким показателям «Супербратья» стали самым кассовым мультфильмом в истории бокс-офиса.

В настоящий момент «Братья Супер Марио»уступают лишь ремейку «Короля Льва» 2019 года, обеим частям «Холодного сердца» и второй «Суперсемейке». В активе картины уже 536 миллионов от зрителей Северной Америки, и 674 миллиона долларов, собранных на международных территориях.

Ранее мультфильм стал самым успешной в финансовом плане экранизацией видеоигры. В России картина не выходила по причины прекращения деятельности студии Universal на территории страны.

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