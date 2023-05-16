Стоит ли смотреть фильм «Братья Супер Марио»

В Сети вышли «Братья Супер Марио в кино» — мультфильм от продюсеров «Миньонов», собравший в мировом прокате больше миллиарда долларов. Усатые братья-водопроводчики давным-давно ждали возвращения на большой экран после провала игровой картины 1993 года.

Какой получилась новая попытка переосмыслить средствами кино самую известную видеоигру в истории, рассказывает «Лента.ру».

Индивидуальные предприниматели Марио Марио и Луиджи Марио — изгои в их собственной большой итальянской семье. За вечерней пастой их ругают — бросили стабильный заработок ради собственного дела с неясными перспективами. Их главным успехом пока что является яркая реклама, но в реальности хамы-конкуренты обгоняют низкорослых усачей на вызовах, а когда им все же удается успеть первыми, дело кончается недоразумениями. Но вот в Бруклине прорвало канализацию, и у братьев Марио появляется шанс проявить себя. Они храбро ныряют под землю, но, перепутав трубу, оказываются черт знает где.

Lenta.ru

Волшебный радужный поток стремительно разлучает Марио и Луиджи. Первый попадает в сказочное Грибное королевство, второй — к заклятым врагам грибочков в Мрачные земли. Там его берет в плен огромная черепаха Боузер, который тайно мечтает не столько захватить соседей, сколько жениться на принцессе Пич. Властительница Грибного королевства тем временем становится главной союзницей Марио на пути к освобождению Луиджи. Правда, перед этим водопроводчику в красной кепке нужно научиться разбираться в волшебных грибах, уворачиваться от зубастых росянок и прыгать по движущимся платформам.

Всего через два года братьям Марио исполнится 40 — первая игра серии Super Mario Bros. вышла в 1985-м

Мир видеоигр тогда перевернулся: аркада про веселого водопроводчика стала не просто хитом, а самой продаваемой игрой в мире после «Тетриса». По данным разработавшей Super Mario Bros. компании Nintendo, всего было продано 40 миллионов экземпляров. Может показаться странным, что несмотря на бешеный (и, что важно, неослабевающий) интерес к франшизе, ее огонь еще не перекинулся на «фабрику грез». Вроде бы этим коренастым мужчинам сам бог велел обзавестись собственной киновселенной — так же рассуждали и кинопродюсеры в начале 90-х. Именно тогда на экранах появились «Супербратья Марио» Рокки Мортона и Аннабель Янкель. Эта картина стала, кстати, первой экранизацией видеоигры в истории. И, как это часто бывает с первопроходцами, закончилось все провалом.

1990-е были развеселым временем

Братьев Марио сыграли Боб Хоскинс и Джон Легуизамо, а роль Боузера взял на себя неистовый Деннис Хоппер. Черепахам придумали собственную историю происхождения, а с точки зрения жанра все было решено в формате фантастического боевика с шуточками. Эта картина и сегодня представляет некоторый (во всяком случае, искусствоведческий) интерес, и у нее наверняка есть преданные фанаты — такие вещи всегда становятся предметами культа. Однако современники фильма не приняли, и Nintendo надолго запретила дальнейшие экранизации.

Дело сдвинулось с мертвой точки, когда за работу взялся Крис Меледандри и его студия Illumination, ответственная за «Гадкого я» и «Миньонов». Меледандри убедил главу Nintendo Сигэро Миямото в схожести творческих подходов, а прошлые работы мультипликатора указали на то, что в этот раз обойдется без непрошеных залетов в психоделический треш. Меледандри назначил на проект ручных режиссеров Аарона Хорвата и Михаэля Еленика, которые взяли курс на совершенно оголтелый, дистиллированный фан-сервис.

«Братья Супер Марио в кино» встретили шквал яростной критики, но никакого внимания на него не обратили, потому что зрители повалили на мультфильм толпами и обеспечили ему миллиардные сборы в прокате

По всей вероятности, Меледандри знает какой-то особый секрет, знакомый нам еще по хедлайнерской франшизе Illumination. «Миньонов» вроде бы невозможно смотреть человеку, который ждет от кино хоть какого-то смысла, однако здесь все решает дизайн. Желтенькие одноглазые идиоты взяли публику без боя — так что же говорить о братья Марио, которых все любили еще до фильма?

Lenta.ru

Сценарий картины полностью состоит из пасхалок для игроков всех возрастов, повторяющих элементы геймплея разных игр серии. Некоторым новшеством кажется то, что Марио на сей раз спасает не принцессу, а собственного брата, однако это все же мелочи. На экране мелькают грибочки, звездочки, появляется обезьяний воин Донки Конг (и его седой папаша), летают ракеты и зубастые царь-бомбы. В нужные моменты кадр просто взрывается всеми цветами радуги без всякого смысла, ослепляя зрителя, если тот позволил себе заскучать или отвлечься на посторонние мысли. Человечность, как ни странно, вносит лишь Боузер — у него здесь есть и романтический интерес, и даже пара проникновенных музыкальных номеров (в оригинале чудовище озвучивает Джек Блэк).

Визуальный винегрет, к счастью, не успевает полностью уничтожить зрительское восприятие — фильм длится меньше полутора часов. До известной степени это не столько фильм, сколько расширенный трейлер, демонстрация технических возможностей художников Illumination и той бесчеловечной мощи, которую они способны обрушить на зрителя. Нечто подобное 15 лет назад делали тогда еще братья Вачовски в «Спиди-гонщике», но в том фильме драматургию успешно замещал драйв. В «Братьях Супер Марио» креативные решения подменили тупой атакой на зрительные нервы — и это успешная стратегия, учитывая кассовые сборы.

Ностальгическим аттракционом все это назвать язык тоже не поворачивается, потому что происходящее на экране лишь отдаленно напоминает самые первые игры про Марио. И, разумеется, это только начало: в картине целых две сцены после титров, и последняя из них не вполне внятно, но неуклонно указывает на то, что продолжение уже в разработке. Было бы здорово, если бы его отдали Вачовски, но что-то подсказывает, что скорее уж нам стоит ожидать совместных гастролей итальянских водопроводчиков с «Миньонами». Что ж, вероятно, это именно та киновселенная, которую мы заслужили.