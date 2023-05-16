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В каком фильме ужасов актрисе пришлось купаться с настоящими скелетами

Ради желанной роли актерам нередко приходится идти на серьезные жертвы: кто-то намеренно набирает десятки килограммов, кому-то приходится бороться со страхом высоты, а кто-то... купается с настоящими скелетами.

В каком фильме актрисе пришлось купаться с настоящими скелетами
© Unsplash

Последнее пришлось пережить актрисе на съемках знаменитого хоррора 1982 года "Полтергейст". Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

В финальной части фильма "Полтергейст" есть сцена, в которой Джобет Уильямс в ужасе мчится по двору, пытаясь спастись от потусторонних сил. В конце концов, девушка падает в выкопанный во дворе котлован бассейна с грязной водой.

Кадр из фильма "Полтергейст"

Однако в бассейне Уильямс оказалась не одна, а в компании нескольких настоящих скелетов. Создатели картины решили приобрести для съемок экземпляры, которые предназначались для обучения студентов-медиков. Они сделали это исключительно в целях экономии – настоящие скелеты стоили в разы дешевле, чем муляжи из пластика и резины.

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При этом, чтобы избежать паники на съемочной площадке, режиссер не стал говорить артистам и другим работникам о том, что скелеты настоящие. К слову, даже Джобет Уильямс, которой "посчастливилось" искупаться со скелетами, узнала об их истинном происхождении только по окончании съемок.

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