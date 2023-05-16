Меган Фокс – 37: лучшие фильмы с участием актрисы
Прославившаяся ролью в "Трансформерах" Меган Фокс отмечает свое 37-летие. "Рамблер" расскажет о тернистом пути звезды к всемирной славе и о других фильмах с ее участием.
Как все начиналось
В далеком 2001 году 15-летняя Меган получила эпизодическую роль в комедийной мелодраме "Солнечные каникулы". Ее коллегами по съемочной площадке стали уже известные на тот момент близняшки Мэри-Кейт и Эшли Олсен. В том же году Фокс досталась роль второстепенного плана в боевике "Плохие парни 2", но в титрах юную актрису не указали.
Последующие 4 года не были плодотворными для начинающей актрисы: ей удалось заполучить пару ролей в сериалах. Вместе с тем, она снялась в семейной мелодраме с Линдси Лохан "Звезда сцены". Считается, что режиссеры не могли разглядеть в юной Меган драматический потенциал, необходимый для съемок в более серьезных фильмах.
Звезда родилась
Однако после черной полосы наступила белая – спустя 6 лет актриса получила приглашение стать частью проекта Майкла Бэя "Трансформеры". Как мы знаем, в фильме Фокс досталась не скромная роль второго плана, а возлюбленную главного героя. Картина имела небывалый успех, а ее кассовые сборы превысили 709 миллионов долларов. Более того, фантастический боевик победил в двух номинациях премии канала "MTV": "Лучший фильм" и "Лучший фильм лета, который вы еще не видели".
Но есть и другие
Именно "Трансформеры" принесли Меган популярность и стали визитной карточкой актрисы. После успешного проката восходящей звезде стали поступать предложения от режиссеров сняться в их кинокартинах – вспомним некоторые из них.
"Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть" (2008)
Британский журналист устраивается на работу в гламурный нью-йоркский журнал. На новом месте его назначают ответственным за колонку звезд. В какой-то момент его внимание привлекает обольстительная актриса Софи. Герой понимает, что ему необходимо познакомиться с красавицей поближе, и он начинает действовать.
"Тело Дженнифер" (2009)
В популярную школьную красавицу Дженнифер вселяется демон. Он велит ей охотиться на молодых парней для поддержания своих жизненных сил. У героини есть лучшая подруга, которая, мягко говоря, встревожена происходящим, и решает остановить цепь зверских убийств.
"Игры страсти" (2010)
Бывший наркоман, не снискавший успеха на музыкальном поприще, зарабатывает на жизнь игрой на трубе. После одного из выступлений его похищают неизвестные – они хотят убить его за связь с женой одного из опаснейших гангстеров. Однако он чудом избегает своей участи и добирается до бродячего цирка, в котором знакомится с девушкой Лили – обладательницей самых настоящих крыльев.
"Полночь на злаковом поле" (2021)
Агент ФБР со своей напарницей Ребеккой предпринимают попытку раскрыть преступную сеть, занимающуюся торговлей людьми. Однако в процессе они осознают, что их дело связано с цепочки других событий, а именно – расследованием серийных убийств. В какой-то момент Ребекка сама оказывается в руках маньяка, и есть всего лишь несколько часов на ее спасение.