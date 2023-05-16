Меган Фокс – 37: лучшие фильмы с участием актрисы

Прославившаяся ролью в "Трансформерах" Меган Фокс отмечает свое 37-летие. "Рамблер" расскажет о тернистом пути звезды к всемирной славе и о других фильмах с ее участием.

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Как все начиналось

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В далеком 2001 году 15-летняя Меган получила эпизодическую роль в комедийной мелодраме "Солнечные каникулы". Ее коллегами по съемочной площадке стали уже известные на тот момент близняшки Мэри-Кейт и Эшли Олсен. В том же году Фокс досталась роль второстепенного плана в боевике "Плохие парни 2", но в титрах юную актрису не указали.

Последующие 4 года не были плодотворными для начинающей актрисы: ей удалось заполучить пару ролей в сериалах. Вместе с тем, она снялась в семейной мелодраме с Линдси Лохан "Звезда сцены". Считается, что режиссеры не могли разглядеть в юной Меган драматический потенциал, необходимый для съемок в более серьезных фильмах.

Звезда родилась

Кадр из фильма "Трансформеры"

Однако после черной полосы наступила белая – спустя 6 лет актриса получила приглашение стать частью проекта Майкла Бэя "Трансформеры". Как мы знаем, в фильме Фокс досталась не скромная роль второго плана, а возлюбленную главного героя. Картина имела небывалый успех, а ее кассовые сборы превысили 709 миллионов долларов. Более того, фантастический боевик победил в двух номинациях премии канала "MTV": "Лучший фильм" и "Лучший фильм лета, который вы еще не видели".

Но есть и другие

Именно "Трансформеры" принесли Меган популярность и стали визитной карточкой актрисы. После успешного проката восходящей звезде стали поступать предложения от режиссеров сняться в их кинокартинах – вспомним некоторые из них.

"Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть" (2008)

Британский журналист устраивается на работу в гламурный нью-йоркский журнал. На новом месте его назначают ответственным за колонку звезд. В какой-то момент его внимание привлекает обольстительная актриса Софи. Герой понимает, что ему необходимо познакомиться с красавицей поближе, и он начинает действовать.

"Тело Дженнифер" (2009)

В популярную школьную красавицу Дженнифер вселяется демон. Он велит ей охотиться на молодых парней для поддержания своих жизненных сил. У героини есть лучшая подруга, которая, мягко говоря, встревожена происходящим, и решает остановить цепь зверских убийств.

"Игры страсти" (2010)

Кадр из фильма "Игры страсти"

Бывший наркоман, не снискавший успеха на музыкальном поприще, зарабатывает на жизнь игрой на трубе. После одного из выступлений его похищают неизвестные – они хотят убить его за связь с женой одного из опаснейших гангстеров. Однако он чудом избегает своей участи и добирается до бродячего цирка, в котором знакомится с девушкой Лили – обладательницей самых настоящих крыльев.

"Полночь на злаковом поле" (2021)