Отозвано прокатное удостоверение у фильма "Убийца "Священный паук"

Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у фильма иранского режиссера Али Аббаси "Убийца "Священный паук". Об этом сообщает "Бюллетень кинопрокатчика" со ссылкой на дистрибьютора картины в России, кинокомпании "Экспонента Фильм".

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В соответствующем письме ведомства указано, что "решение об отзыве прокатного удостоверения на фильм принято в связи с наличием в указанном фильме материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации".

В "Экспонента Фильм" не стали дополнительно комментировать отзыв.