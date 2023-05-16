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Отозвано прокатное удостоверение у фильма "Убийца "Священный паук"

Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у фильма иранского режиссера Али Аббаси "Убийца "Священный паук". Об этом сообщает "Бюллетень кинопрокатчика" со ссылкой на дистрибьютора картины в России, кинокомпании "Экспонента Фильм".

Отозвано прокатное удостоверение у фильма "Убийца "Священный паук"
© Газета.Ru

В соответствующем письме ведомства указано, что "решение об отзыве прокатного удостоверения на фильм принято в связи с наличием в указанном фильме материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации".

В "Экспонента Фильм" не стали дополнительно комментировать отзыв.

Главный герой фильма - религиозный фанатик, который хочет избавить иранский город Мешхед от "скверны" и убивает "распутниц" на улицах. Фильм вышел в российский прокат 11 мая и заработал в первый уикенд проката 1,49 млн руб.

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